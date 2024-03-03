Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Он утонул

Он утонул

Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
вСЕ ЭТО ХОРОШО. НО ВЕДЬ МОРЕ ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ. ВСЕ В ВОДУ. РЫБУ КАКУЮ ЕДИМ ПОТОМ.
Ответить
16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
молодцы хуситы!так  держать !море там загрязнено  уже  давно !другого выхода  на ближнем востоке пока нет!их никто слышать не хотят и истребляют народ тысячами!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх