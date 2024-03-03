Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.
Он утонул
Комментарии
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Регина Толстоброва
вСЕ ЭТО ХОРОШО. НО ВЕДЬ МОРЕ ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ. ВСЕ В ВОДУ. РЫБУ КАКУЮ ЕДИМ ПОТОМ.
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
молодцы хуситы!так держать !море там загрязнено уже давно !другого выхода на ближнем востоке пока нет!их никто слышать не хотят и истребляют народ тысячами!
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13 час.
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