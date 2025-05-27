Сотрудники Отдела Госавтоинспекции УВД по СЗАО провели «Минутки безопасности» для школьников Строгино

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические встречи с учащимися начальных классов ГБОУ Школа №1519 района Строгино и № 2097 района Южное Тушино, а также совместно с научным сотрудником ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» в ГБОУ Школа № 1191 района Митино.