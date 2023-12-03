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Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом матча с «Тоттенхэмом»

3 декабря в рамках 14-го тура АПЛ «Ман Сити» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 19:30.

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