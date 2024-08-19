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Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и опубликовала в Instagram* (запрещенная в России соцсеть) фото со своими наемниками.

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