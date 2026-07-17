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Газета.ру

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Врач Семиченков: если год не лечить больной сустав, есть риск атрофии связок

Часто пациенты с больными суставами предполагают, что боль уйдет сама и ничего не предпринимают. Однако за год такая тактика приведет к атрофии связок, спазму мышц и воспалению, которое может перейти на другой сустав, — рассказал "Газете.

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