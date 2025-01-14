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Расчеты БПЛА вскрыли пункты временной дислокации ВСУ в курском приграничье

Расчеты БПЛА вскрыли пункты временной дислокации ВСУ в курском приграничье

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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