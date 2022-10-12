Госдеп США: украинский кризис должен разрешиться через переговоры Москвы и Киева

Вашингтон полагает, что украинский кризис должен разрешиться через переговоры Москвы и Киева. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс По его словам, Запад не должен участвовать в соответствующем переговорном процессе.
Вашингтон полагает, что украинский кризис должен разрешиться через переговоры Москвы и Киева. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс По его словам, Запад не должен участвовать в соответствующем переговорном процессе.
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