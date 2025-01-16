Несмотря на то, что президент Сербии Александр Вучич прямо сказал, что Белград не станет национализировать концерн НИС, 56% акций которого принадлежат «Газпром нефть», уходящий посол США Кристофер Хилл заявил, что Вашингтон заставит русских уйти из сербской нефтяной отрасли.
Посол США: РФ должна выйти из владения «Нефтяной индустрии Сербии». Мы работаем над этим
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Самое подлое и ЛЖИВОЕ государство в МИРЕ...ЭТО США...Один ФАНТИК...с паомощью которого они ГРАБЯТ ВЕСЬ МИР...чего стоит.
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20 час.
лл
лина любимцева
Что делать России, БУДЕТ РЕШАТЬ САМА РОССИЯ! А не США.
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18 час.
Балу -
Какого хрена мы вообще сюсюкаемся с пиндосами?... Они в открытую заявляют, что хотели бы видеть нас в гробу, а мы всё пытаемся с ними договориться... А они согласны договариваться с нами только насчет качества грОба, в котором они нас хотят видеть... У нас до сих пор ещё есть куча рычагов, которыми мы можем на них надавить, но мы, почему-то, пускаем слоюни, шмыгаем носом и хлопаем глазками "ну мы же хорошие"... только толку от этого нету от слова совсем... Игра вдолгую?... Это когда или осел подохнет, или падишах, или я?... Пока на выходе даже не ноль...
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17 час.
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