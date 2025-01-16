Посол США: РФ должна выйти из владения «Нефтяной индустрии Сербии». Мы работаем над этим

Балу -

Какого хрена мы вообще сюсюкаемся с пиндосами?... Они в открытую заявляют, что хотели бы видеть нас в гробу, а мы всё пытаемся с ними договориться... А они согласны договариваться с нами только насчет качества грОба, в котором они нас хотят видеть... У нас до сих пор ещё есть куча рычагов, которыми мы можем на них надавить, но мы, почему-то, пускаем слоюни, шмыгаем носом и хлопаем глазками "ну мы же хорошие"... только толку от этого нету от слова совсем... Игра вдолгую?... Это когда или осел подохнет, или падишах, или я?... Пока на выходе даже не ноль...