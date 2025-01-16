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Посол США: РФ должна выйти из владения «Нефтяной индустрии Сербии». Мы работаем над этим

Посол США: РФ должна выйти из владения «Нефтяной индустрии Сербии». Мы работаем над этим

Несмотря на то, что президент Сербии Александр Вучич прямо сказал, что Белград не станет национализировать концерн НИС, 56% акций которого принадлежат «Газпром нефть», уходящий посол США Кристофер Хилл заявил, что Вашингтон заставит русских уйти из сербской нефтяной отрасли.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Самое подлое и ЛЖИВОЕ государство в МИРЕ...ЭТО США...Один ФАНТИК...с паомощью которого они ГРАБЯТ ВЕСЬ МИР...чего стоит.
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20 час.
лл
лина любимцева
Что делать России, БУДЕТ РЕШАТЬ САМА РОССИЯ!     А не США.
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18 час.
Балу -
Какого хрена мы вообще сюсюкаемся с пиндосами?... Они в открытую заявляют, что хотели бы видеть нас в гробу, а мы всё пытаемся с ними договориться... А они согласны договариваться с нами только насчет качества грОба, в котором они нас хотят видеть... У нас до сих пор ещё есть куча рычагов, которыми мы можем на них надавить, но мы, почему-то, пускаем слоюни, шмыгаем носом и хлопаем глазками &quot;ну мы же хорошие&quot;... только толку от этого нету от слова совсем... Игра вдолгую?... Это когда или осел подохнет, или падишах, или я?... Пока на выходе даже не ноль...
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17 час.

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