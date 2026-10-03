Испания продлила рекордную беспроигрышную серию до 41 матча

Сборная Испании победила сборную Чехии (3:1) в домашнем матче 3-го тура групповой стадии Лиги наций. Испанцы продлили свою рекордную серию без поражений в основное время до 41 матча.
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