Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir

Американская компания-разработчик систем искусственного интеллекта и главный подрядчик Пентагона Palantir позиционирует себя, как ключевого поставщика «умных» инструментов для автоматизации армии и служб общественной безопасности.
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