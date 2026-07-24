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Пятый канал

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Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir

Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir

Американская компания-разработчик систем искусственного интеллекта и главный подрядчик Пентагона Palantir позиционирует себя, как ключевого поставщика «умных» инструментов для автоматизации армии и служб общественной безопасности.

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