62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    А нужно его лишить прав на пяток лет помимо  указанных  наказаний, чтобы осознал содеянное.  Ведь мог покалечить или ...В Рязани останови...
  • Михаил Мамонов
    по любому какой нибудь ущемленный бабуин из числа незаменимых завезенных к нам гастеров нагадил из соображений так ск...В рязанском Дягил...
  • Наталья Середа
    Чертовы журналюги! Так сосед " написался" или напился?Рязанец изнасилов...

Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на Московском шоссе в Рязани

Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на Московском шоссе в Рязани

Напомним, авария случилась 8 июня вечером в районе дома №49. Предварительно, 42-летний рязанец за рулём «Рено» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 50-летнего мужчины и автомобилем ВАЗ-2114, за рулём которого был 20-летний молодой человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх