Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на Московском шоссе в Рязани

Напомним, авария случилась 8 июня вечером в районе дома №49. Предварительно, 42-летний рязанец за рулём «Рено» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 50-летнего мужчины и автомобилем ВАЗ-2114, за рулём которого был 20-летний молодой человек.