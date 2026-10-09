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Экипажу «Вышнего Волочка» доставили гуманитарную помощь

Экипажу «Вышнего Волочка» доставили гуманитарную помощь

Заместитель главы администрации Вышневолоцкого муниципального округа Дмитрий Морозов передал команде малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» гуманитарную помощь — противоосколочные костюмы.

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