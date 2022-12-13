Figaro: Макрон публично назвал Россию «трусливой»

ИноСМИ со ссылкой на французскую газету Le Figaro сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Российскую Федерацию «трусливой», после чего выступил с призывом к своим коллегам выделить Украине 800 млн евро на «срочные нужды».
ИноСМИ со ссылкой на французскую газету Le Figaro сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Российскую Федерацию «трусливой», после чего выступил с призывом к своим коллегам выделить Украине 800 млн евро на «срочные нужды».
Свежие комментарии