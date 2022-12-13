Figaro: Макрон публично назвал Россию «трусливой»

ИноСМИ со ссылкой на французскую газету Le Figaro сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Российскую Федерацию «трусливой», после чего выступил с призывом к своим коллегам выделить Украине 800 млн евро на «срочные нужды».