Общественная служба новостей

1 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Жилкин
    Ответ должен быть! По- моему 22!В России в 2022 г...
  • Матвей Зайчиков
    Дроздова конечно уважаю как человека и ведущего программы В мире животных, но хочется спросить у Вас закончились день...Николай Дроздов с...
  • Владимир Бенедиктов
    Склонил,а может просто предложил новые ощущения.я его не оправдываю,но он их не тащил насильно,своими ногами пришли.м...В Казани мужчина ...

Figaro: Макрон публично назвал Россию «трусливой»

Figaro: Макрон публично назвал Россию «трусливой»

ИноСМИ со ссылкой на французскую газету Le Figaro сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Российскую Федерацию «трусливой», после чего выступил с призывом к своим коллегам выделить Украине 800 млн евро на «срочные нужды».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх