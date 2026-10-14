Новороссийский перинатальный центр, начавший работу как родильное отделение при городской больнице, отмечает 50-летие, а его врачи за эти годы приняли более 150 тысяч родов.
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