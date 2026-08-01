ВС РФ наконец-то удалось обрушить пролёт моста в Затоке Одесской области В результате нескольких лет периодических ударов по мосту в населен.
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ВС РФ наконец-то удалось обрушить пролёт моста в Затоке Одесской области В результате нескольких лет периодических ударов по мосту в населен.
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