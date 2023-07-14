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Каждого, кто посмеет наезжать на МОЮ армию - буду считать предателем. Точка!

Каждого, кто посмеет наезжать на МОЮ армию - буду считать предателем. Точка!

Армия была и остаётся вне политики. Андрей Анатольевич Турчак — российский политический и государственный деятель.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В Армии служат наши ребята. Наши мальчишки. Наши дети.... ХРАНИ ИХ ГОСПОДЬ!!
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4 час.
Руслан Богомолов
Вот дебилизм жертв ЕГЭ. Зарубите себе на носу - МО и АРМИЯ это ОДНО И ТОЖЕ. Надо быть полным идиотом, чтобы представить успешное ведение боя солдатами, отказавшимися выполнять приказы командира.
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4 час.
Александр Голубев
Ты что поедешь? Кто м когда осуждал нашу армию? Не держи людей за идиотов... Это наши сыновья жалуются на греьаное руководство... А ты  Шойгу Шойгу, а они зарвались и точка...
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3 час.

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