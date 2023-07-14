Каждого, кто посмеет наезжать на МОЮ армию - буду считать предателем. Точка!

лл лина любимцева В Армии служат наши ребята. Наши мальчишки. Наши дети.... ХРАНИ ИХ ГОСПОДЬ!!

Руслан Богомолов Вот дебилизм жертв ЕГЭ. Зарубите себе на носу - МО и АРМИЯ это ОДНО И ТОЖЕ. Надо быть полным идиотом, чтобы представить успешное ведение боя солдатами, отказавшимися выполнять приказы командира.