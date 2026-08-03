Офицер Поле рассказал, как бойцы ВС России укрывались в противотанковых рвах ВСУ

Начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле рассказал, как российские военнослужащие укрывались в противотанковых рвах ВСУ на подступах к населённому пункту Светлое под Добропольем в ДНР.
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