RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Офицер Поле рассказал, как бойцы ВС России укрывались в противотанковых рвах ВСУ

Офицер Поле рассказал, как бойцы ВС России укрывались в противотанковых рвах ВСУ

Начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле рассказал, как российские военнослужащие укрывались в противотанковых рвах ВСУ на подступах к населённому пункту Светлое под Добропольем в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии