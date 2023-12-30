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Несекретные материалы

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Выздоровление украинского общества должно начаться с военного трибунала

Выздоровление украинского общества должно начаться с военного трибунала

Мы продолжаем наши рассуждения о возможных контурах послевоенного переустройства бывшей Незалежной. В предыдущей публикации по данной теме мы говорили о том, готов ли уже среднестатистический киевлянин, харьковчанин или одессит стать добропорядочным россиянином.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Вешать укроублюдков!!! Но исключительно по приговору Трибунала!:)))
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16 час.

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