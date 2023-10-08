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В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон старинного здания, построенного больше 105-ти лет назад

В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон старинного здания, построенного больше 105-ти лет назад

По великой случайности никто из горожан не пострадал во время стихийного происшествия.Стало известно о том, что накануне в центре Ростова-на-Дону обвалился балкон старинного здания, построенного в 1914 году.

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