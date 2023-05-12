Mazda MX-5 посвятили арабским культурам

Лимитированная серия Hurtan Grand Albaycin UAE Limited Edition на базе Mazda MX-5 в ОАЭ будет ограничена всего 30 единицами Испанский производитель автомобилей в стиле ретро Hurtan представил свой особый вариант спортивного автомобиля Mazda MX-5.