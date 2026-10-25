Воздушные коридоры при налетах на Петербург закончатся для Прибалтики «стенкой» Александр Уральский Фото: AP/TASS В минувшее воскресенье Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись самому массированному налету дронов ВСУ за все время СВО.