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Роспотребнадзор забраковал опасное для здоровьтя молоко из Смоленской области

Роспотребнадзор забраковал опасное для здоровьтя молоко из Смоленской области

Оно произведено из сырья неизвестного происхождения Сотрудники Роспотребнадзора по Забайкальскому краю рассказали, что на территории региона находится продукция, которая сделана из сырья неизвестного происхождения.

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