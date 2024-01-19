11 секретных мест, где можно спрятать ценные вещи в вашем доме

Будь то наличные деньги, паспорта, ювелирные изделия или другие важные ценности, у каждого из нас есть вещи, которые время от времени нужно прятать, будь то от любопытных глаз и рук детей или от нервирующей, но вполне реальной угрозы грабителей.
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