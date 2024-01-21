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Этот таинственный мир

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3 мифа об осознанности

3 мифа об осознанности

Действительно ли осознанность является панацеей, о которой говорят, или мы не замечаем некоторых фундаментальных недостатков? Допустим, вы приглашены на ужин к друзьям, где они неожиданно приготовили прекрасный бургиньон из говядины.

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