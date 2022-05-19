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Майя Санду в Европарламенте: «Членство в ЕС для нас — свет в конце туннеля»

Майя Санду в Европарламенте: «Членство в ЕС для нас — свет в конце туннеля»

Сегодня президент Майя Санду выступила с речью на пленарном заседании Европарламента, в которой она рассказала о вызовах безопасности в регионе, войне в Украине и ее влиянии на регион, экономическом кризисе, а также о перспективах вступления в ЕС.

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