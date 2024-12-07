В Новосибирске толпа иноземцев повалила на пол многодетного русского мужика

Админы на местах больше боятся консолидации русс населения чем банд инородцев. Где штабы гражд обороны с дружиной. Война у ворот. Где эти юнкера или комсомольцы.

Алекс Сэм

Чурки на шум драки набегут со всех окрестностей, а наши наоборот ломанутся по углам, потому что у мигрантов есть решалы с любыми уровнями власти, а местным такое не положено потому, что типа национализм. И если толпой отпинать мастурбека даже за дело то по-любому будет открыто уголовное дело с национальным подтекстом.