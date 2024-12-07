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В Новосибирске толпа иноземцев повалила на пол многодетного русского мужика

В Новосибирске толпа иноземцев повалила на пол многодетного русского мужика

Avia.pro - СМИ Толпа против одного: кто защитит многодетного отца? Вечер 1 декабря на улице Есенина в Новосибирске обернулся кошмаром для 53-летнего отца троих детей.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Админы на местах больше боятся консолидации русс населения чем банд инородцев. Где штабы гражд обороны с дружиной. Война у ворот. Где эти юнкера или комсомольцы.
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20 час.
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Брать биты,и хуярить мастурбеков
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18 час.
Алекс Сэм
Чурки на шум драки набегут со всех окрестностей, а наши наоборот ломанутся по углам, потому что у мигрантов есть решалы с любыми уровнями власти, а местным такое не положено потому, что типа национализм. И если толпой отпинать мастурбека даже за дело то по-любому будет открыто уголовное дело с национальным подтекстом.
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12 час.

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