Sabah: Россия должна объединиться с Бразилией, Турцией и Китаем против Запада

Мельников Александр

Да что все хотят от России. Россия сделала то, чего не сделала и не сделает, для евреев ни одна страна. В России есть целая Еврейская Автономная область. Там может поместится население десяти Израилей. Богатейший край. Живи в мире и радуйся. 400 лет назад в Россию пришли калмыки и попросили земли. И сейчас есть Калмыкия, и живут там люди в мире и покое. Отстаньте уже от России. Никому она, Россия, ничего не должна.