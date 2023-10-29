Sabah: Россия должна объединиться с Бразилией, Турцией и Китаем против Запада

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Комментарии
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Мельников Александр
Да что все хотят от России. Россия сделала то, чего не сделала и не сделает, для евреев ни одна страна. В России есть целая Еврейская Автономная область. Там может поместится население десяти Израилей. Богатейший край. Живи в мире и радуйся. 400 лет назад в Россию пришли калмыки и попросили земли. И сейчас есть Калмыкия, и живут там люди в мире и покое. Отстаньте уже от России. Никому она, Россия, ничего не должна.
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