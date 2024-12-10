Адвокат Власова призвала не скрываться, если нечем платить по кредиту

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в интервью для «Ленты.ру» рассказала, что на сегодняшний день каждый пятый заемщик сталкивается с проблемой невозможности выплатить кредит.
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