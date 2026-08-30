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На иранском острове Ларак снова прогремели взрывы

На иранском острове Ларак снова прогремели взрывы

Повторные взрывы зафиксированы на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал Press TV.

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