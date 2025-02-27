Царьград Выходцы из Таджикистана и Пакистана освоили схему, при которой убеждали родителей больных детей заплатить за наркоз во время операции.
Врачей-мигрантов поймали на поборах с матери больного ребенка
Комментарии
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leonid
Что вы хотите, врачей не хватает, вот и берут так называемых "специалистов" без потверждения диплома.
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7 час.
l
leonid
Врачам мало платят.
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7 час.
генрих кан
Неужели мы в такой глубокой яме, что приходится принимать приезжих на работу в медучреждения? В них решают проблемы здоровья и жизни людей. Хорошо, что в данном случае все уперлось в незаконное получение денег, а если подобные спецы начнут творить что-то более гнусное?
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6 час.
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