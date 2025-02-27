Врачей-мигрантов поймали на поборах с матери больного ребенка

Что вы хотите, врачей не хватает, вот и берут так называемых "специалистов" без потверждения диплома.

генрих кан

Неужели мы в такой глубокой яме, что приходится принимать приезжих на работу в медучреждения? В них решают проблемы здоровья и жизни людей. Хорошо, что в данном случае все уперлось в незаконное получение денег, а если подобные спецы начнут творить что-то более гнусное?