Жены бойцов СВО смогут находиться в санатории с мужьями

Жены участников СВО должны находиться вместе с мужьями во время реабилитации в санаториях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 июля во время рабочей поездки в город-курорт Кисловодск.
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