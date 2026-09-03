NYC Bans AI For Public Elementary, Middle Schools For 2026-2027 Authored by Aaron Gifford via The Epoch Times, New York City Mayor Zohran Mamdani has placed a one-year moratorium on classroom use of generative artificial intelligence tools for pre-K-8 grades, and all public high school students will be required to complete AI awareness refresher courses twice a year.
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