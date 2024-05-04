Черная кошка в отношениях: Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом Ирэн ОрлонскаяПрезидент Колумбии Густаво Петро внезапно объявил 1 мая 2024 года об окончании дипломатических отношений с Израилем, подчеркнув важность реакции мирового сообщества на события в секторе Газа.