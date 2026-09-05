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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Полиция разыскивала стрелка, который убил одного человека и ранил другого...

Соединенные Штаты Америки: Полиция разыскивала стрелка, который убил одного человека и ранил другого во время акции в первую пятницу возле железнодорожных путей возле ресторана Foster’s Grille (9417 West Street) и железнодорожного депо в центре Манассаса, штат Вирджиния, около 21:30 4 сентября (01:30 по Гринвичу, 5 сентября).

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