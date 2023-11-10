В России младенческая смертность упала почти на семь процентов

Смертность среди младенцев в России снизилась на 6,8% с 2018 года, когда начал свою работу национальный проект «Здравоохранение», сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта.
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