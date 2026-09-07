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«Я понял, что делаю что-то неправильно»: трагедия с женой заставила Сергея Астахова срочно изменить жизнь семьи

«Я понял, что делаю что-то неправильно»: трагедия с женой заставила Сергея Астахова срочно изменить жизнь семьи

Когда Сергей Астахов уезжал из Воронежа в Москву, он думал прежде всего о работе. Театр, съёмки, новые роли — актёрская карьера постепенно набирала обороты, а вместе с ней росло и расстояние между ним и семьёй.

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