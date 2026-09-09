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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туре после 1:6 от «ПСЖ»: «Слован» играл против одной из лучших команд ЛЧ, нас превзошли во всем. Энрике построил настоящую машину»

Главный тренер « Слована » Яя Туре признал, что « ПСЖ » значительно превосходит его команду по уровню.

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