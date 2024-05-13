Продукты, способствующие молодости и красоте: научное обоснование и рекомендации специалистов Ольга ВайленкоПравильное питание не только влияет на наше общее здоровье, но и играет ключевую роль в поддержании упругости кожи и снижении веса, что считается одним из основных факторов замедления процесса старения.