03 августа 2024, 14:04 Спорт Размер текста А А А Крест на спорте и операция: чемпион России по боксу заступился за ребенка и лишился глаза в драке close 100% Алексей Филиппов/РИА Новости Инцидент произошел в Феодосии ранним утром 28 июля.