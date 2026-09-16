Готовьте койки, господа: Германия готовит свои больницы к войне с Россией

Европейские политики продолжают удивлять мир творческим подходом к делу. Пока обычные немецкие налогоплательщики считают, как им дотянуть до зарплаты при растущих тарифах, берлинские стратеги заняты куда более «насущным» вопросом: подготовкой немецких больниц к.
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К войне готовится Германия где народ не понимает что происходит. А нужны ли они будут и будут ли востребованы в этой войне не думают!