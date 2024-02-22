Bloomberg: эксперты по праву назвали конфискацию российских активов законной

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо десяти западных экспертов-юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США странам G7, конфискацию заблокированных активов РФ можно считать «соответствующей закону».
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