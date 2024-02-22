Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ПОСМОТРИМ  на  РОЖИ Западных ,,УМНИКОВ,, когда  РОССИЯ   начнет  ВСЕ  и  ВСЯ , АРЕСТОВЫВАТЬ  и  ОТЖИМАТЬ  у Западных ...Bloomberg: экспер...
  • В С
    Мнение шести шестёрок нас не интересует.Bloomberg: страны...
  • галина
    В СССР выпускали прекрасные станки с ЧПУ. Все уничтожили капиталисты и пока мы не восстановим, то что было в СССР, по...Япония запретила ...

Bloomberg: эксперты по праву назвали конфискацию российских активов законной

Bloomberg: эксперты по праву назвали конфискацию российских активов законной

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо десяти западных экспертов-юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США странам G7, конфискацию заблокированных активов РФ можно считать «соответствующей закону».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ПОСМОТРИМ  на  РОЖИ Западных ,,УМНИКОВ,, когда  РОССИЯ   начнет  ВСЕ  и  ВСЯ , АРЕСТОВЫВАТЬ  и  ОТЖИМАТЬ  у Западных  ДЕЛЬЦОВ  и  КАК  они ,,ЗАПОЮТ,, .....!!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх