— Я после войны здесь останусь, в Одессе. Предки все мои из этих краев… Вернусь, можно сказать. — Землю купишь? — Почему куплю? Дадут.
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— Я после войны здесь останусь, в Одессе. Предки все мои из этих краев… Вернусь, можно сказать. — Землю купишь? — Почему куплю? Дадут.