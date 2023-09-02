. как политтехнолог политтехнологам, как говорится. Знатно поскрипела наша уютная болталка в «тележеньке» (чат Telegram-канала «Исторические напёрстки, милости прошу) на тему непонятного эссе товарища Стрелкова/Гиркина «Если стану президентом».
Стрелкова/Гиркина – в президенты?
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Потому и сидит, что гарант опасается.
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1 д.
Виктор Рыбаков
- А что,в камере он может и попрезидентствовать!
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1 д.
Александр Салтановский
Опасается кого, вот этого третьеразрядного реконструктора, да не смешите вы людей, ради Бога!
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23 час.
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