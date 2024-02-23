Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Россия больше не ждет порядочного и честного поведения как со стороны Украины, так и со стороны коллективного Запада, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
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