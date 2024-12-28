Мишустин поручил создать реестр контролируемых лиц для иностранцев-нарушителей

Vladimir Soukhatchev

Неужели Мишустин продолжает жить в парадигме "дружбанародности" имени Затулло Душанбинского??? Предложенная им процедура "идентификации" нарушителей миграционного режима РФ выглядит как Образец НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ: "При этом проверить нахождение иностранца в базе данных можно будет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, а также данным удостоверяющего документа." Неужели Мишустин с его АРМИЕЙ помощников/советников/консультантов/лоббистов не СМОГЛИ Увидеть "беззубость" и Бессмысленность этого предложения??? НЕУЖЕЛИ Все они До сих пор не знают что Без Биометрии Въезжающих в РФ "специалистов" НИКАКИЕ Меры по Контролю Контролируемых Лиц/Рож/Харь Работать Не Будут, т.к. после депортации эти Л/Р/Х Они тупо меняют Одну-Две Буквы в своих Непроизносимых ФИО и Возвращаются Снова и Снова в РОССИЮ, нагло обманывая Систему, которая совсем и не прочь обманываться!!! Боже! Какой срам и позор!!!