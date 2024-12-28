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Мишустин поручил создать реестр контролируемых лиц для иностранцев-нарушителей

Мишустин поручил создать реестр контролируемых лиц для иностранцев-нарушителей

МВД России создаст реестр контролируемых лиц для иностранных граждан, нарушивших закон. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Неужели Мишустин продолжает жить в парадигме &quot;дружбанародности&quot; имени Затулло Душанбинского??? Предложенная им процедура &quot;идентификации&quot; нарушителей миграционного режима РФ выглядит как Образец НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ:  &quot;При этом проверить нахождение иностранца в базе данных можно будет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, а также данным удостоверяющего документа.&quot; Неужели Мишустин с его АРМИЕЙ помощников/советников/консультантов/лоббистов не СМОГЛИ Увидеть &quot;беззубость&quot; и Бессмысленность этого предложения??? НЕУЖЕЛИ Все они До сих пор не знают что Без Биометрии Въезжающих в РФ &quot;специалистов&quot; НИКАКИЕ Меры по Контролю Контролируемых Лиц/Рож/Харь Работать Не Будут, т.к. после депортации эти Л/Р/Х Они тупо меняют Одну-Две Буквы в своих Непроизносимых ФИО и Возвращаются Снова и Снова в РОССИЮ, нагло обманывая Систему, которая совсем и не прочь обманываться!!! Боже! Какой срам и позор!!!
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