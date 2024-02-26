В 2023 году в России побит рекорд по преступлениям в сфере IT. Их число выросло на треть

Согласно статистике МВД, в прошлом году на территории РФ было зарегистрировано рекордное количество преступлений в сфере информационных технологийКак сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД, в 2023 году в России зафиксировано 677 000 преступлений в сфере IT — и это новый рекорд.