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В 2023 году в России побит рекорд по преступлениям в сфере IT. Их число выросло на треть

В 2023 году в России побит рекорд по преступлениям в сфере IT. Их число выросло на треть

Согласно статистике МВД, в прошлом году на территории РФ было зарегистрировано рекордное количество преступлений в сфере информационных технологийКак сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД, в 2023 году в России зафиксировано 677 000 преступлений в сфере IT — и это новый рекорд.

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