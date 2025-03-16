Армия России зачистила обширную территорию Курской области от оккупантов и штурмует Гоголевку у дороги смерти ВСУ! Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западных окрестностях Суджи сначала зачистили Рубанщину и приступили к штурму Гоголевки, где засели значительные силы разбитых частей ВСУ.