Армия России зачистила обширную территорию Курской области от оккупантов и штурмует Гоголевку у дороги смерти ВСУ! Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западных окрестностях Суджи сначала зачистили Рубанщину и приступили к штурму Гоголевки, где засели значительные силы разбитых частей ВСУ.
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