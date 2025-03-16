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Русская весна

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Армия России зачистила обширную территорию Курской области и штурмует Гоголевку у дороги смерти ВСУ (КАРТА)

Армия России зачистила обширную территорию Курской области и штурмует Гоголевку у дороги смерти ВСУ (КАРТА)

Армия России зачистила обширную территорию Курской области от оккупантов и штурмует Гоголевку у дороги смерти ВСУ! Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западных окрестностях Суджи сначала зачистили Рубанщину и приступили к штурму Гоголевки, где засели значительные силы разбитых частей ВСУ.

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