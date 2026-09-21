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Минфин назвал число пользователей криптовалют в России

Минфин назвал число пользователей криптовалют в России

МОСКВА (ИА Реалист). 20 сентября заместитель министра финансов России Иван Чебесков в интервью ТАСС впервые системно раскрыл данные о масштабах российского криптовалютного рынка.

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