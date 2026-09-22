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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обновленные рейтинги UFC: Волков потерял две позиции в тяжах, его обошли Перейра и Павлович

UFC опубликовал обновленные рейтинги после турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе . В тяжелом весе после отказа Тома Аспиналла от чемпионского пояса Александр Волков потерял две позиции и опустился на четвертую строчку.

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