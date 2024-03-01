Глава департамента франчайзинга "Пятерочки" рассказал о трендах рынка

Россияне все чаще смотрят в сторону готового бизнеса и франшиз. Прошедший год для российского франчайзинга был беспрецедентным как с точки зрения спроса на покупку франшиз, так и с точки зрения вывода на рынок новых готовых бизнес-моделей.
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